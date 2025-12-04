基隆河污染未解 水利署擴大調度爭取去污時間

基隆河油污染未解，經濟部水利署今天(4日)表示已啟動跨區水源緊急調度作業，包括自新店溪、雙溪貢寮堰以及新山水庫調度支援，預估可延長西勢水庫供水時間至10日以上。

水利署指出，台水公司於11月27日發現油污染後，隨即停止抽取有污染疑慮的水源，並改由新山及西勢水庫供水，水利署也加強調度，例如請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上、請台水自雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水，新山水庫則配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，西勢水庫供水時間估可延長超過10日，穩定基隆用水、爭取污染去除時間，維護民眾飲用水安全。

水利署強調，目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水都已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水也已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，確認水質無慮。(編輯：許嘉芫)