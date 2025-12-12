基隆河污染案鎖定貨輪廢油回收公司 負責人與四員工遭羈押
檢警追查基隆河油污染事件元凶，鎖定暖暖區處理貨輪廢油回收的將誠公司。經檢察官複訊後，昨天向法院聲押游姓負責人與四名員工，共五名被告。基隆地院今天（12日）裁定羈押。
基隆地方法院指出，今天經法官訊問後，五名被告共同涉犯廢棄物清理法等罪嫌，有檢察官提出的事證在卷可佐證，且犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串共犯之虞，非予羈押顯然難以進行追訴，裁定羈押並禁止接見通信。
基隆市暖暖區一間處理回收廢油公司，主要項目從事貨輪廢油回收作業，檢察官10日指揮基隆市刑警大隊科技隊、偵三隊、第二警分局、第三警分局發動搜索，並約談這間公司會計、員工、負責人等人。
警方詢問後，11日陸續將七人移送基隆地檢署，經檢察官複訊，深夜向基隆地方法院聲請羈押何姓、游姓、許姓、張姓、江姓被告，兩名王姓被告則分別諭令新台幣5萬元、4萬元交保。
（責任主編：莊儱宇）
