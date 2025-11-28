基隆河污染自來水有油氣 水公司提賠償方案
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河遭油污污染，多區用戶自來水有油氣味，立法委員林沛祥要求自來水公司快速恢復水質，並公布補償機制。自來水公司第一區管理處表示，供水已恢復正常，受影響戶將每戶賠償3度，用戶自行清洗水塔再賠償2度。
基隆河昨天遭油污污染，自來水公司八堵抽水站雖停止抽水，部分原水進入管網，造成用戶自來水有油氣，昨天晚上緊急排水，但住戶表示今天自來水仍有油味，住戶買水生活。
林沛祥表示，他接獲大量民眾反映，今天前往水公司一區處，要求水公司快速恢復供水。他關心的是「民眾能不能放心用水」，求水公司持續加派人力排水、採樣並監測各區狀況，確保沒有民眾被遺漏，並提出補償原則，包括水費減免、協助清洗水塔等措施，加快與里長及住戶的聯繫，避免資訊不對等造成誤會。
林沛祥表示，此次事件雖為突發，但政府部門絕對不能讓民眾產生「被隱瞞」的感受。他會持續盯緊後續處理，包括污染源調查、補償落實及環保局的追查作業。
水公司一區處表示，供水已改以新山水庫輸送，出廠水質都正常，受影響戶將每戶賠償3度，用戶自行清洗水塔再加賠償2度，委外清洗水塔需檢具核銷由各廠所辦理。
