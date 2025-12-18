基隆河污染頻傳 龔明鑫：暫不考慮往更上游取水

基隆河11月底遭到油污污染後，暖暖溪水源橋下今天(18日)再發現大量不明白色泡沫，污染頻傳引起外界關注是否該往更上游取水。經濟部長龔明鑫傍晚指出，若再往上游移動，因集水面積變小，將影響枯水期的水量，現行抽水站位置仍是較為合適，現在比較好的做法是加強監控，以3道防線把關，例如此次就是及早在上游發現，趕緊處理。不過，他也提到後續會討論如何改善。

台水公司表示，距離八堵抽水站上游約1.3公里的基隆河支流暖暖溪發現大量不明泡沫，經確認泡沫並未流入基隆河主流。台水隨即啟動應變機制，包括預防性停止抽取基隆河原水，改使用新山水庫供水，基隆市環保局也立即在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散。

台水也提到，水質檢驗人員會會同環保局同步採樣送驗，緊急檢驗分析，確保水源符合飲用水水源水質標準。

台水強調，新山水庫庫容充足，仍可支應基隆用水，供水不受此次事件影響。(編輯：沈鎮江)