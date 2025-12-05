基隆河污染 謝國樑：採樣後若水質許可將恢復抽水

（中央社記者沈如峰基隆5日電）基隆河遭污染，影響自來水公司抽水。市府今天持續在源遠路大排清除疑遭污染的淤泥。市長謝國樑說，預計明天採樣，若經第三方公正單位認證水質正常後，可恢復基隆河正常抽水。

基隆河受油污染影響，使得基隆市民生用水有異味。台灣自來水公司11月27日停止從基隆河取水，改以當地水庫供應後，又發生市內源遠路大排出現大量泡沫。基隆市工務處獲報後隨即清除當地疑受污染的淤泥。

謝國樑今天上午再度前往前進指揮所開會，聽取經濟部水利署及自來水公司的水情及應變計畫，了解市民最關心的用水狀況。

廣告 廣告

會中，自來水第一區處處長張子中提到，目前當務之急仍是希望市府協助找出真正污染源，另外請市府繼續排除源遠路大排的油污，以利自來水公司後續持續進行監測與改善水質。

謝國樑說，今天市府工務處持續清除油污，自來水公司也以攔油索、吸油棉、沙包等多道防護措施確保水質，預計明天採樣，經第三方公正單位認證後，若水質正常就可逐步恢復正常抽水。近日也將調度新店溪（翡翠水庫系統）及相關水源供應基隆民生用水，確保用水無虞。

謝國樑表示，關於11月27日基隆河事件污染源，市府正持續與基隆地檢署合作，報請檢察官指揮辦案。（編輯：方沛清）1141205