基隆河汽油水事件 台水公司多元檢驗確保水質安全

台水公司一區處主動訪查民眾住宅，以冷嗅方式測試是否有殘留油污味道。台水公司提供



台水公司今（7）日表示，11 月 27 日八堵抽水站遭受油污污染事件，影響新山淨水場原水供應；除了在第一時間停止抽取基隆河原水，也啟動多項緊急應變措施，包括自12月1日至6日分別前往汐止及基隆各校園（含立案托兒機構）水塔出水進行水質檢測及管網供水狀況查驗。累計檢測共57所，均已確認水質正常、無異味情形，協助學校釐清疑慮。

為確保污染完全排除，台水公司持續加強水質監測與委請外聘專家檢驗。12月 5日新山場清水及區內具代表性配水點進行完整飲用水檢測，結果全數合格。

另外，也委託公正第三方，包括陽明交通大學及中原大學專家團隊檢測淨水設備及水質，結果也全數符合標準。

為加速水質應變處置效率，台水公司已派水質行動檢驗車進駐新山淨水廠及福安宮，以利即時掌握水質狀況。一旦有用戶反映異味或疑似污染事件，可即時採樣送行動檢驗車檢測，確保民眾飲水安全。

台水公司介紹，水質行動檢驗車配置有氣相層析質譜儀（GC-MS）、總有機碳分析儀、分光光度計、pH、餘氯、濁度、導電度、TDS 等多項水質檢測設備，可針對油污染、揮發性有機物及異臭異味等逾300項物質進行快速檢測與判定，大幅縮短檢驗回報時間。

台水公司也與14家洗水塔廠商合作，主動協助民眾處理家戶水塔異味疑慮。截至12月6日止，共完成 177 件到府關懷與處置，協助清洗水塔、釐清異味疑慮，持續協助恢復正常用水信心。

台水公司表示，已於12月3日至6日，在基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示：61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出；部分測點嗅覺檢測出現輕微土味或藻味，臭度約介於3至8度，屬河川中微生物或藻類自然生成氣味，可經正常淨水處理程序有效去除，對供水安全無虞。

台水公司表示，將持續以科學檢驗、多重把關、公開透明、審慎決策等原則，全力守護民眾飲水安全，對於任何污染水源及危害公共衛生的行為，將依法嚴正追究。後續亦將配合基隆市政府強化污染調查，確保公共水源不再遭受影響。

台水公司水質行動檢驗車前往進駐新山廠及福安宮。台水公司提供

即時採樣送行動檢驗車檢測，確保民眾飲水安全。台水公司提供

