基隆河油汙影響基隆.汐止 基市府將罰台水50萬

基隆市 / 綜合報導

基隆河八堵抽水站附近河面，上個月27日發現油污，污染基隆市與新北市汐止區部分區域。直到今（1）日，汐止還有里長說水塔裡面還有油膜，還有居民私下透露覺得被遺忘，相關單位沒有第一時間告知他們，讓大家人心惶惶。基隆市政府指出，事發原因可能和抽水站的油膜感測器故障有關，也將對台灣自來水公司開罰50萬元。

小吃店業者說：「(水)會有一些油油的，沒有營業一兩天，後來想想，我也是要開店，後來我就想說去載山水。」一台推車堆滿5桶水，送進社區大樓，而一旁貨車上也裝滿了水，因為汐止區部分居民目前喝的和用的水都只敢仰賴礦泉水，因為水塔還得一清再清。

廣告 廣告

新北市汐止區崇德里里長蘇宏杰說：「往下壓的時候，旁邊這會有一層油膜，社區他們要洗水塔，是叫不到清潔的專業人員來清洗。」基隆河上個月27日發現油污影響新山淨水場供水，仁愛、安樂等區，都受到影響，而經濟部也公布，新北市汐止區受影響區域，台水也表示，主要是由新山淨水廠供水的部分範圍。

原來汐止的水源 ， 主要來自新山淨水廠、翡翠水庫 ， 和極小區域來自白雲淨水廠 ， 其中新山淨水廠中 ， 基隆河抽水占大部分 ， 而這次基隆河受到污染 ， 也讓汐止使用淨水廠供水的部分地區 受到影響 ， 也讓民代發聲 ， 讓全區跟橫科等里一樣 ， 使用翡翠水庫的水 。

新北市議員(民)張錦豪說：「我們會來整合期待，都來吃翡翠水庫的水。」污染源跟究責方面，基隆市府表示還在追查，而沒及時發現油污染，可能和八堵抽水站油膜感測器故障有關，台水解釋油膜感應與光線有關，是透過反光的程度來感應，如果不是很厚的話，沒有浮在水面上也偵測不到。

這次會出事，是因為晚上感測器無法偵測油污，淨水場的人員聞到油污味，才緊急應變處理，雖然基隆市政府將對台水開罰50萬元，但居民更想知道，哪個環節出錯，未來如何確保用水安全。

原始連結







更多華視新聞報導

基隆河油汙染！自來水公司急運水 台水：商請檢方調查

食安疑雲！ 王品稱「水源問題」 衛生局：未獲其他通報

感測器故障害的？ 基隆水仍有油味 水車急支援學校

