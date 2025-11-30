基隆河油汙染！自來水公司急運水 台水：商請檢方調查

基隆市 / 綜合報導

基隆河八堵抽水站附近河面27日發現油汙，導致基隆安樂區、新北汐止等區的住戶反映，家中自來水飄出刺鼻的汽油味。今(30)日是事發第4天，一早自來水公司派出水車到社區大樓，住戶連忙下來取水，但抱怨連連，表示已經好幾天沒有洗衣服了。對此自來水公司解釋，如果民眾覺得水還有味道，可以先排空水管與水塔裡的水再進水，同時也強調，會商請地檢署介入調查。

社區大樓住戶說：「我臨時要去哪裡拿瓶子。」一邊拿著寶特瓶，一邊蹲下來接水，星期天一大早不能補眠，得先來搶水，住戶超無奈。社區大樓住戶說：「先吃飯比較重要，衣服都沒洗了，衣服都不用洗啦。」除了寶特瓶，各種大大小小容器總動員，住戶們來到水車旁裝水，原來是因為他們不敢喝家裡的水。

社區大樓住戶說：「現在有這個(自來水運送車)趕快來裝一下，對啊，也是不敢吃啦，就是洗菜啦什麼的，(假日取水)當然是很困擾啊。」社區住戶說：「(家裡自來水管油汙味)很重，那個水管都是味道，要怎麼喝啊，你看我的手，我洗手，都是那個，汽油味。」

27日基隆河八堵抽水站附近的河面發現油汙，影響新山淨水場供水，導致基隆市信義安樂七堵仁愛，以及新北市汐止部分區域，台水立即啟動緊急應變措施，但事隔4天，住戶還是覺得味道怪怪的，四處找水，超市貨架上的瓶裝水，早被民眾搶購一空。

基隆市鶯安里長劉大維說：「橘郡社區，城上城社區，還有麥金路3巷，新東區社區，大概有3600多戶(受到影響)，目前(住戶)都不敢用(水)。」

台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「淨水廠的內部先把它排空，然後清洗沒有問題之後，我們目前是改用新山水庫的水，來進水，然後再供給民眾使用。」台水解釋，經過多次檢驗確認已無異味，民眾可以安心使用，如果覺得水還有味道，可以先排空水管與水塔裡的水再進水，或請人清洗後重新蓄水，台水也強調，已商請地檢署介入調查。

