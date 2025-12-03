基隆河油汙染「2業者違規挨罰」都不是禍首！謝國樑：元凶另有其人

謝國樑前往碇內地區實勘疑似污染源頭。基隆市政府提供



基隆河八堵抽水站於11月27日因不明油污染導致基隆及新北汐止逾15萬戶自來水受影響，市府與環境部連日追查污染源，今（12/3）日確認先前查獲的正方倉儲與盛星動力公司（國光客運保修廠）雖均違反水污染防治法，但並非本次油污事件的「元凶」。市長謝國樑表示，目前尚有其他可疑對象，已報請基隆地檢署偵辦。

台水公司沿源遠路102巷溝渠發現大面積白色污染物，環保局於昨（12/2）晚7時15分前往位於世界貨櫃內的正方倉儲巡查，現場可見大片不明白色液體外流。今日謝國樑與環保局再次到場確認，證實污染物流出源自正方倉儲，環保局依《水污染防治法》裁處60萬元罰鍰。然而，市府與環境部比對後認為，其排出的乳白色泡沫與本次基隆河油污性質不同，無直接關聯。

另一家被環境部列入疑似污染源的盛星動力公司（國光客運保修廠），環境部於12月1日稽查時發現其洗車設施未經許可排放廢水，且場內超過200公升的貯油設備未設置防溢堤。環保局依《水污染防治法》第14條與第33條進行告發並勒令停工。

然而，環境部水質保護司簡任技正簡良達指出，該廠廢水排放量不足以造成飲用水油污染，因此同樣排除為11月27日事件污染源，裁處金額將由市府後續公布。

在追查真正污染來源的同時，市府今在暖暖區碇內大排設立前進指揮所並開挖長40公尺淤泥，工務處表示今日已完成半數清淤，晚間將由吸泥車抽換髒水，並以砂包阻絕污染物流入基隆河，預計明日完成整段清理。環境部也確認碇內大排仍有少量油污漂流，因此正配合市府溯源調查上游廠商。

自來水公司總經理李丁來表示，各採水點目前水質逐步改善，將於市府完成清淤後再行檢測，待水質符合標準才會建議復抽基隆河原水。自來水公司並強化攔油索、防油設備及低濃度有機偵測儀，並改採24小時巡察以防止污染再度發生。

謝國樑強調，「真正的污染源一定要水落石出」，市府已掌握部分可能涉案對象，但因已進入司法偵辦程序，不便對外公布，已報請基隆地檢署偵辦。

針對最新補償方案，謝國樑宣布，凡因油污事件更換濾芯的家戶，可於12月31日前提供淨水器環境照片、濾芯更換照片與發票正本，每戶補助1000元，限申請一次。

