基隆河油汙案完成清淤！水質檢驗車今進駐 檢測結果3天內出爐
基隆河八堵抽水站27號發生油污事件，如今事情到了第10天，真兇還沒抓到，不過目前已經完成清泥作業，今（6）天早上9點開始，自來水水質檢驗車陸續進駐檢測，預計在兩三天內，也就是下週二、三結果就能出爐。
政府工務處長簡翊哲表示，清泥作業已經完成，總共清理33台清泥車，總共165立方公尺，稀泥的部分則清了18車次，包含油汙部分都已清完，目前交由自來水廠作水質檢驗的初測動作，水質檢驗車已於今天早上9點進駐，進行相關採樣作業。
製造油汙的兇手還在調查中，而初步的汙染源已經處理完成，但現場為了避免未來又有浮油流入基隆河，碇內大排已加放三條攔油索以及兩條吸油綿等五道防線，在追查責任同時，也要守住原本的水質，盼能盡快找到汙染源頭。
基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心
