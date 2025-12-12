基隆河油汙案！誠將公司疑「偷排油廢水」5人遭檢警羈押

基隆河八堵抽水站附近河面出現油污，影響民生用水。 圖：基隆市政府提供(資料照)

[Newtalk新聞] 基隆上月27日發生自來水油汙染事件，影響基隆及新北汐止超過18萬戶用水。檢警追查鎖定「將誠公司」，10日動員搜索公司帶回涉案人員。今日基隆地院召開羈押庭，裁定5人羈押禁見。

基隆河上月底發生自來水油汙染事件，檢警追查後鎖定位於基隆暖暖區世界貨櫃廠區內的「將誠公司」涉嫌將廢污油水偷排進基隆河，10日清晨動員搜索公司及相關處所，拘提、約談游姓負責人等8人到案。經複訊後，檢方認定游姓負責人與4名員工因違反《廢棄物清理法》，且有串供及湮滅證據之虞，已向法院聲請羈押禁見；另2名司機分別以5萬元交保，另有1人請回。

檢方調查，將誠公司雖為合法登記的事業廢棄物處理業者，理應依規定將收受的廢油送至桃園觀音指定工廠付費處理，進行回收利用，但將誠公司疑為節省成本，將於台中港貨輪收取的廢油儲存在油罐車內後，直接偷排至源遠路102巷的碇內大排，最終流入基隆河，造成大面積污染。汙水也因此被自來水公司抽取，影響基隆、新北等地區。

據了解，基隆市環保局和環境部在追查汙染源過程中，至少查獲3起廠商偷排廢油及污染物，包含正方倉儲及盛星動力公司，分別裁罰60萬及100萬元。兩家公司雖有偷排行為，但均非元凶。









