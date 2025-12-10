基隆河油汙 水質檢測、復抽未知會市府

經濟部、環境部十日宣布將自十一日起恢復取用基隆河水源，市長謝國樑對此表示恢復取水是很正面的消息，但過程中相關訊息均未被告知十分可惜，呼籲中央跟地方還是應該要通力合作。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆河水源十一月底遭油汙染影響基隆、汐止十多萬用戶自來水質，經濟部、環境部十日宣布經多日觀察、檢測水質安全無虞，自十一日起恢復取用基隆河水源。市長謝國樑對此表示恢復取水是很正面的消息，但過程中相關訊息均未被告知十分可惜，呼籲無論碰到什麼困難或是彼此之間有什麼樣的責任，中央跟地方還是應該要通力合作。

謝國樑表示，大家可以看到從事情發生開始，基隆市政府都是跟水公司、經濟部以及環境部通力合作，這次經濟部、環境部的記者會跟要宣布什麼都沒有告知，這個是蠻可惜的，就市府而言，每個決策及想法都和中央透明地溝通，大家是一體的、立場一致，一起論述、一起解決，但今天台北的記者會及昨天水公司說的補助計畫，市府從頭到尾都沒有被告知，也不知他們要開什麼記者會。

廣告 廣告

「如果我是中央，一定會把這件事情納入地方政府，大家共同努力協助民眾盡快恢復到生活上用水的正軌。」謝國樑說，不論碰到什麼樣的困難或彼此之間有什麼樣的責任，中央和地方大家還是要通力合作，最起碼基隆市政府永遠都是抱持這樣的心態和想法，努力地跟中央合作。

至於追查油汙染元凶部分，謝國樑說，市府邀水利署、水公司、環境部和基隆市環保局、工務處、市警局等單位研議，把上中下游包括淨水場的相關監視、追蹤要做得更好，未來會跟中央各單位努力這方面做好，給民眾更好的水質環境。