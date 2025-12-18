基隆河油污事件不到一個月 ''暖暖溪''爆冒白色泡沫

社會中心／陳崇翰 陳妍霖 胡崇恩 基隆報導

基隆河11月底才爆出油汙事件，18萬用水戶大受影響，但油汙事發不到一個月，現在又爆出基隆''暖暖溪''出現大量不明白色泡沫，擔心會汙染自來水源，環保局已經急拉「攔油索」要追元凶。水公司也暫停抽水，改抽取新山水庫的水源。

整個河面、沿岸石頭，全是白色泡泡，基隆''暖暖溪''18日上午被爆出，出現大量不明白色泡沫。

國民黨基隆市議員連恩典指出，「我們現在來到水源橋下，看到整個這個暖暖溪下面，全部是白色泡沫，真正的元凶是從那2個大圓管出來的，現在那邊還有這些殘留物」。

「有繩子要過去了！」基隆市環保局急拉「攔油索」，要追元凶，因為基隆河11月27號才爆出油汙事件，18萬用水戶大受影響，但事發不到一個月，又傳出''暖暖溪''遭汙染，當地居民就怕會汙染自來水源。





自來水第一區處副處長陳昭賢指出，「我們收到訊息之後，就馬上把基隆河的抽水就把它停止，現在把它切換成新山水庫的水源，所以來確保市民飲水的安全，那目前我們會等到我們採取水量，水質合格沒有問題之後，我們才會再續抽基隆河的水」。





國民黨基隆市議員連恩典指出，「我想趁著這一次，好好是不是檢討一下我們上游，這些的，不曉得這次到底是什麼排出來的，基隆市政府好好去執行，怎麼樣的這些不肖的廠商，不合法的廠商，不能在這個水源區旁邊再建立」。





連自家議員都看不下去，要基隆市府好好管管上游廠商，因為基隆河八堵抽水站油汙事件，檢調查出，是「將誠公司」涉嫌偷排廢水，將負責人及員工共5人羈押禁見，這次又爆出白色泡沫，是否又有不肖廠商或其他原因，檢調單位將持續追查。

