基隆河油污事件延燒8天 張之豪批市府處理不及格

基隆河油污染事件仍未找到元兇。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河油污染事件，影響基隆5個區和新北市汐止區10餘萬戶用水，至今事發8天仍未抓到元兇，市議員張之豪說，事發3天基隆市府沒有積極作為好像不存在！過了1週找不到元兇，只找出2個代罪羔羊，他批市府在這次污染事件做得完全不及格。

張之豪指出，從11月27日早上6點多，八堵抽水站通報有油污染之後，環保局在第一時間有去處理，市府當天上午就已經知道污染事件，除了處理油污之外，衛生局、區公所和相關其他的通報機制，完全沒有啟動。

廣告 廣告

前3天市政府都在處理污染源，而民生用水已經被污染，市民喝下污水，市府好不存在一樣，沒有通知市民不要飲用這些有問題的水，也不要用這些水給幼兒洗澡、泡奶粉，直到11月30日民怨四起，市府才突然醒過來。

其次對污染源追查，已經過了1個禮拜的時間，還沒有發現污染源，這2天以來不斷地看到黑影就開槍，只找出2個代罪羔羊，取締2個不符合規定的工廠罰款。這2家工廠以往違規沒有油污的處理設施多久了？基隆河被這些工廠污染多久了？直到這次大污染發生之後，才找到較小的污染源。

他說，七堵很多的民意代表、市民反映，長期以來都有反映，三不五時就會看到基隆河疑似污染源，或是油花，每次都是無疾而終，直到這一次有10多萬戶的人受害，終於去追查，才查出2個工廠，背後真正更大的污染源仍然查不出，因此他認為市府做得完全不及格。

基隆市政府持續清除源遠路102巷溝渠淤泥。(記者盧賢秀攝)

基隆市政府持續清除源遠路102巷溝渠淤泥。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

抓到了？基隆自來水遭污染 環境部：國光客運保修廠涉嫌重大

抓到了？基隆正方倉儲污染水溝將罰 環保局初判未影響自來水

基隆河油污染》國光客運保修廠涉偷排廢水 環境部：最重罰600萬

