基隆河油污事件 台水：受災戶減免水費半個月 開設「馬上辦中心」

台水公司水質行動檢驗車前往進駐新山廠及福安宮。台水公司提供



台水公司今（9）日表示，因應11月27日八堵抽水站油污事件，為協助受影響用戶，台水已成立「馬上辦服務中心」，並擴大減免水費，將主動辦理水費減免半個月，於後續帳單扣抵水費，用戶無需另行申請；另減收及相關費用將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

台水也指出，本次組成跨單位「馬上辦服務中心」，於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助。

本次補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。

台水說明，民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間自今年12月9日（二）起至明年2月10日（二）止。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，周六及國定假日也提供受理。

「馬上辦服務中心」服務項目、電話及地址如下。

台水已成立「馬上辦服務中心」_基隆油污事件馬上辦服務中心受理項目。台水公司提供

