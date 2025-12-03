基隆河油污事件 國光客運：盛星公司配合查證

（中央社記者余曉涵台北3日電）環境部今天說，基隆八堵抽水站油污事件，查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉未經許可排放廢水。國光客運回應，盛星公司將先停止洗車，並配合查證，以釐清事實。

基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮。環境部今天發布新聞稿表示，環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員於1日查獲水源區內盛星動力公司涉重大違規。

環境部說，該廠未設處理設施，且未經許可排放廢水，場內貯油設施亦未設防溢堤，皆已違反水污法；環保局當場依法告發，並令相關作業停工。

對此，盛星動力公司執董黃明道向媒體表示，將全力配合環境部的督導及調查，目前已配合停止作業，但也希望釐清問題出在哪裡，如果真的是他們導致污染，過去10幾年、20年應該都會有這個問題。

黃明道強調，會配合釐清問題和確認所有缺失；至於是否會影響國光客運的保修狀況，這部分將會想辦法或與基隆市政府進行協調，看要怎麼作業才會比較好。

盛星動力公司為國光客運旗下的子公司，維修保養國光客運的營運車輛。

國光客運表示，盛星動力公司遵照基隆市環保局告發勒令停工，依規定先停止洗車等相關作業，並將辦理排放廢（污）水處理許可證或簡易排放許可證文件、廢油回收防溢堤措施等改善事宜。

國光客運說，另依媒體報導，有關基隆河八堵抽水站附近油污事件，相關單位似已鎖定其他污染源，刻正蒐證中，盛星公司將配合相關查證作業，釐清事實。（編輯：吳素柔）1141203