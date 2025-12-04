基隆河油污事件 水利署啟動緊急調度穩定供水

台水公司基隆及汐止部分自來水遭汙染。翻攝台水公司第一區管理處-西勢水庫臉書



經濟部水利署今（4）日表示，因應基隆河油污染影響供水，水利署已啟動跨區水源緊急調度作業，穩定基隆用水並維護民眾飲用水安全，台水公司基隆及八堵等抽水站已停抽有污染疑慮的水源，並由跨區調度新店溪、西勢水庫、新山水庫及貢寮堰等水源供應，目前基隆地區供水尚穩定。

水利署及台水公司也配合基隆市政府成立的前進指揮所，派人員進駐並辦理相關因應作為，請民眾安心用水。

水利署表示，台水公司在11月27日發現油污染後即停止抽取有污染疑慮的水源，並改由新山及西勢水庫供應；水利署除請台北自來水事業處提高新店溪水源調度基隆水量至每日6.5萬噸以上，同時請台水公司雙溪貢寮堰每日6.2萬噸滿載取水。

此外，新山水庫亦配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，估計可延長西勢水庫供水時間至10日以上，爭取污染去除時間。

目前水利署、北區水資源分署、第十河川分署及台水公司均已配合基隆巿政府前進指揮所，且台水公司已派員沿河巡檢、設置攔油索備便，待污染源清除，台水公司確認水質無慮，維護民眾用水安全。

基隆河八堵抽水站於11月27日因不明油污染導致基隆及新北汐止逾15萬戶自來水受影響，基隆市府與環境部連日追查污染源，昨日（12/3）表示先前查獲的正方倉儲與盛星動力公司（國光客運保修廠）雖均違反水污染防治法，但並非本次油污事件的「元凶」，應尚有其他可疑對象。

