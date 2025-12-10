基隆河油污元凶抓到了？疑業者單次偷排 8萬戶喝髒水「水費減免半個月」

記者蔣季容／台北報導

環境部次長葉俊宏出席「基隆水質及因應措施說明記者會」。

11月27日基隆河遭油污染，導致基隆、汐止上萬用戶自來水飄汽油味。基隆市府後續查獲正方倉儲、盛星動力違法污染，不過這些都排除是11月27日汙染水源的元凶。對此，環境部次長葉俊宏今（10）日表示，判斷11月27日是業者單次「偷排」行為，目前已大概蒐證完成，後續將由檢察官偵辦。另外，台水公司也針對受害民眾祭出補償方案，水費將減免半個月，從明年2、3月的水費帳單自動扣除。

環境部次長葉俊宏說明，正方倉儲、盛星動力雖然不是元凶，但2家業者排放油污仍造成污水問題，因此仍針對2業者開罰。至於11月27日基隆河污染，研判是單一事件，目前已掌握到「偷排」的業者，後續將由檢察官偵辦。同時也請基隆市政府成立跨局處聯合稽查小組，全面盤點水源保護區內是否存在未列管或不應設立的污染性工廠，環境部也將提供水質檢測與稽查資源協助。

台灣自來水股份有限公司董事長李嘉榮表示，基隆河疑似油污污染事件發生於11月27日上午6時多，八堵抽水站第一時間發現水面出現油花後，立即通報並在7分鐘內關閉抽水站，隨即切換由新山水庫供水，並持續進行水質檢驗及監測。

李嘉榮說明，12月2日完成學校水質檢測專案計畫，共檢測41所學校、水質採樣82件；八堵站及新山場原、清水檢測144件；供水範圍配水點檢測165件。12月6日已請第三公正單位確認水質無虞，也未有民眾再反應水有異味。由於基隆河水質檢測沒問題，台水預計明天上午8點辦理復抽，白天取水、晚上停抽，視情況再逐步延長到每日抽水。

李嘉榮提到，台水公司雖然也是這次事件受害者，但仍針對民眾用水不便與不安深表歉意，將對受影響約8萬戶用戶提出補償措施，規劃減免半個月水費，預計於明年2月、3月帳單中扣抵，總金額估計超過2000萬元。此外，用戶若有水塔清洗需求，憑單據可申請補助，或由台水人員清洗，相關費用將由台水先行墊付，未來若確定污染行為人，將依法求償。

此外，為即時回應民眾需求，台水也在汐止、基隆服務所成立「馬上辦中心」，受理水質諮詢、水質檢測及水塔清洗等相關申請。

