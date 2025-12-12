基隆河油污元凶?將誠公司負責人等5人遭聲押 上午召開羈押庭
基隆河八堵抽水站11月27日出現不明油污，導致基隆、新北汐止逾15萬戶自來水受影響，基隆地檢連日追查發現，位於暖暖區的「將誠公司」涉嫌偷排廢油污水，10日發動搜索，11日晚間認定該公司游姓負責人及員工等5人，均涉犯廢棄物清理法，且有串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，基隆地院於今（12）天上午9點半召開羈押庭。
基隆地檢啟動檢警環機制調查基隆河油污案，檢察官指揮基隆市警察局刑事警察大隊、基隆市警察局第三分局，會同環境部環境管理署北區管理中心、基隆市環境保護局共同追查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近的「將誠公司」疑涉嫌違法眝存、處理廢棄物，10日對將誠公司游姓負責人及員工住家共5處發動搜索，拘提7人、約談1人到案。
經檢察官訊問後，認定游姓負責人及員工等共5人涉嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪，犯罪情節重大，且有串、滅證之虞，因此於11日向法院聲請羈押禁見。
※未經判決確定者，應推定為無罪
責任編輯／馮康蕙
