基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」

【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。

11月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置。7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

廣告 廣告

不過基隆河污染事件擴大，傳出基隆市源遠路溝渠發現新污染物，台灣自來水公司今表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，其中暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水。

但西勢水庫僅剩約3天供水量，若水質未改善，暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶，3天後將預防性停水，對此台水公司表示將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫不影響供水。

台水表示這次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，總計15.2萬戶被直接影響日常生活用水，台水已啟動補償措施，包括水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；若委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

Gino罹患「修格蘭氏症」！很痛苦決定動手術

黃立成復活！砸4.6億連用這組「幸運碼」 吐6字掀幣圈熱議

聯準會降息預期升溫 美股收高

