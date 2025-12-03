基隆河油污再現！台水全面停止取水 緊急調度可維持約10日供水

基隆河再次發現油污，台水緊急應變確保基隆供水穩定。 圖：經濟部提供

[Newtalk新聞] 基隆河遭油污染，導致基隆、新北汐止自來水出現汽油味，台水與基隆市政府2日晚間巡察時發現，基隆河仍出現油汙，恐影響用水品質。對此，台灣自來水公司今（3）日表示，台水緊急應變確保基隆供水穩定，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水。

針對基隆河再次發現油污情形，台水表示，已全面停止取用河水，並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。台水強調，將持續加強監測與應變，全力確保民眾供水安全與穩定。

台水說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，但台水將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水情形。

台水指出，對於疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保本公司取水安全；而有關污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。

