基隆河油污再現！台水全面停止取水

▲基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。（圖／經濟部提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水情形。



台水在11月27日污染事件後停止抽取基隆河原水，改以西勢水庫供應，由於西勢水庫屬小型攔河堰水庫，蓄水量僅約35萬噸，依當前原水量推算僅能支撐約3天民生用水，恐導致暖暖及仁愛區部分高地約3萬5,000戶，約3天後面臨停水。



台水副總經理武經文受訪表示，台水與基隆市政府昨晚巡察時發現基隆河仍有油汙，「我們現在河川的水源，我們都不取了」，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水；台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量。



針對此事件，台水公司啟動補償措施：



1. 水費減免3度



2. 若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度



3. 如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用



另外，據基隆市政府新聞稿，基隆市長謝國樑2日晚間前往碇內地區實勘疑似污染源頭，市府也將自今日上午進駐碇內成立前進指揮所，全力投入應變。



自來水第一區處處長張子中說明，目前從基隆河觀察到的疑似污染物仍持續存在，尚未完全消散。相關單位雖已清查沿線環境並採樣，但仍無法確定污染源頭與排放方式。由於污染尚未改善，取水仍無法恢復。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

基隆河油汙染影響民生用水 ! 地檢署成立專案小組分案偵辦

台水也是受害者！龔明鑫：基隆河汙染原因須市府、檢調查清

基隆河油污事件！台水稱檢測已符標準無異味 並提供水費減免補償