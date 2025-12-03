基隆河油污再現 台水調度新山淨水場水源：供水暫無影響

基隆市多區自來水自上月27日被民眾反應有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受到油污染，受波及的地區包含基隆仁愛、安樂、信義、七堵、中山，還有新北汐止，台水展開全面應對措施，11月30日卻又傳出安樂區還有近3600戶的水仍有異味，市府已下令開罰。針對基隆河再次發現油污情形，台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。

台水說明，暖暖淨水場目前由西勢水庫全量供水，但台水公司將設法由新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評估整體調度支援後，現階段尚可維持約10日供水，暫無影響供水之情形。台水也表示，對於疑似污染點位進行清理作業，基隆市政府今日進場施作，有助於確保取水安全，而有關污染溯源及責任認定，仍應由水污染防治主管機關依法辦理。

