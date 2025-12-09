基隆河油污影響用戶 台水：主動辦理水費減免半月

（中央社記者曾智怡台北9日電）基隆河油污影響供水，台水今天表示，為協助受影響用戶已成立「馬上辦服務中心」，並擴大減免水費，主動辦理水費減免半個月，在後續帳單扣抵水費，用戶不需要另行申請；至於減收及相關費用，將配合地檢署偵辦結果向污染者求償。

台水今天發布新聞稿表示，11月27日八堵抽水站油污事件後，台水已於第一時間完成水源切換、淨水設施調整與水質監測等應變作業，確保供水水質不受影響。

台水指出，本次組成跨單位「馬上辦服務中心」於基隆及汐止兩地同步受理相關諮詢，民眾若對水質狀況、清洗水塔方式、清洗補償申請或水費減免有任何疑問，都可直接向服務中心洽詢，由專人提供協助。

台水補充，此次補償範圍涵蓋新山淨水場供水區域，包括基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區，以及新北市汐止區的用戶。

台水說明，民眾若委託廠商清洗水塔者，可檢附發票或收據、水塔清洗照片及相關文件提出補償申請，受理期間自114年12月9日至115年2月10日。民眾可至基隆服務所、汐止營運所臨櫃辦理，或郵寄申請；服務時段延長至平日晚上8時，週六及國定假日亦提供受理。

基隆自來水水費依據水量不同，採累進計價，第1段（1至20度）每度新台幣7.35元，第2段（21至30度）每度9.45元，第3段（31至50度）每度 11.55元，第4段（51度以上）每度12.075元。1度水等於1000公升、1公噸。（編輯：林淑媛）1141209