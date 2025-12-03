基隆河油污影響破15萬戶 國光客運子公司停工配合調查

基隆河八堵抽水站附近日前爆發油污事件，造成基隆及汐止地區逾15萬戶自來水受污染。環境部會同基隆市環保局組成聯合稽查小組，沿線追查後在12月1日查獲位於水源區的盛星動力公司保修廠，疑涉重大違規。

基隆河八堵抽水站附近日前爆發油污事件，造成基隆及汐止地區逾15萬戶自來水受污染。（圖／中天新聞）

稽查發現，該保修廠未設置廢水處理設施、無排放許可，場內油品設備也未建防溢堤，違反水污法，已遭環保局告發並勒令停工。環保單位同時持續鎖定其他疑似污染源並蒐證。

環境部會同基隆市環保局組成聯合稽查小組，沿線追查後在12月1日查獲位於水源區的盛星動力公司保修廠，疑涉重大違規。（圖／中天新聞）

國光客運回應，盛星公司已依規全面停工，停止洗車等相關作業，後續將補辦廢水排放許可並改善防溢堤設施。此外，國光表示相關機關似已掌握其他污染線索，盛星公司將配合查證，以釐清責任。

八堵抽水站附近日前爆發油污事件。（圖／中天新聞）

