基隆河油污應變檢驗 台水：水質符合標準

▲基隆河八堵抽水站上月發生油污染，台水公司今（7）日表示，經多項檢驗結果確認，目前供水體系水質均符合飲用水水質標準，用戶可安心使用。（圖／台灣自來水公司提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆河八堵抽水站上月發生油污染，台水公司今（7）日表示，經多項檢驗結果確認，目前供水體系水質均符合飲用水水質標準，用戶可安心使用。

台水公司表示，八堵抽水站11月27日遭受油污污染事件，影響新山淨水場原水供應，台水公司第一區管理處於事發後即刻停止抽取基隆河原水，並啟動緊急應變措施，同步切換新山水庫水源供水、強化淨水操作及全面水質檢測。

台水公司也對供水區域及校園水質的啟動複驗作業，自12月1日至12月6日分別前往汐止及基隆各校園水塔出水進行水質檢測及管網供水狀況查驗。台水公司表示，累計檢測共57所，均已確認水質正常、無異味情形。

另為確保污染完全排除，台水公司表示，持續加強水質監測與委請外聘專家檢驗，12月5日新山場清水及區內具代表性配水點進行完整飲用水檢測，結果全數合格；另委託國立陽明交通大學及中原大學專家團隊檢測淨水設備及水質，其結果亦全數符合標準。

台水公司表示，水質行動檢驗車也進駐新山場及福安宮，以即時掌握水質狀況，當用戶反映異味或疑似污染事件發生時，可即時採樣送行動檢驗車檢測，確保民眾飲水安全。

台水公司補充，水質行動檢驗車配置有氣相層析質譜儀（GC-MS）、總有機碳分析儀、分光光度計、pH、餘氯、濁度、導電度、TDS等多項水質檢測設備，可針對油污染、揮發性有機物及異臭異味等逾300項物質進行快速檢測與判定，大幅縮短檢驗回報時間，提升水質應變處置效率。

此外，台水公司表示，與14家洗水塔廠商合作，主動協助民眾處理家戶水塔異味疑慮，截至12月6日止，共完成177件到府關懷與處置，協助清洗水塔、釐清異味疑慮，持續協助恢復正常用水信心。

台水公司表示，12月3日至12月6日間於基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示：61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出（ND），部分測點嗅覺檢測出現輕微土味或藻味，臭度約介於3至8度，屬河川中微生物或藻類自然生成氣味，可經正常淨水處理程序有效去除，對供水安全無虞。

台水公司強調，將持續以科學檢驗、多重把關、公開透明、審慎決策等原則，全力守護民眾飲水安全，對於任何污染水源及危害公共衛生的行為，將依法嚴正追究。後續亦將配合基隆市政府強化污染調查，確保公共水源不再遭受影響。

