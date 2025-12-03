基隆河油污找到疑似污染源 環境部鎖定國光客運保修廠

近日基隆河八堵抽水站附近因遭油污污染，影響基隆及汐止部分地區約15萬用戶用水，環境部協同基隆市環保局追查後，今日公布初步調查結果指出，在1日查獲八堵水源區內的盛星動力公司（國光客運保修廠）涉及重大違規，疑似為此次污染源。

環境部說明，該廠未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，涉及違反《水污法》，已由基隆環保局當場依法告發，並要求相關作業停工。

除該保修廠外，環境部也已鎖定其他疑似污染源，仍在持續進行蒐證，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源。

基隆環保局則表示，2日也在暖暖區一處溝渠發現油污，追查後確認是由「正方倉儲公司」排出，將依法裁罰3萬到300萬元；不過基隆市長謝國樑說，這起污染事件無法確定與抽水站污染源有關，仍待檢調釐清。

台水公司是在11月27日巡查發現基隆河面出現油污，隨後依照應變程序停止抽取基隆河原水。基隆市府原本預估，基隆暖暖區及仁愛區高地的供水僅能支撐3天，但經緊急調度後，供水天數已可延長至約10天。

環境部也在1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，建議台水公司採取精進措施，包含提高例行巡查頻率、每2小時人工原水嗅辨並紀錄、取水口常設更新攔油索及吸油棉雙重防護、調整取水模式等，維護用水安全。