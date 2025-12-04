基隆河油污染元凶成迷？ 謝國樑：報請地檢署偵辦

基隆河油污染件仍未找到污染源。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河油污事件進入第8天，至今還沒有找到污染元凶，市長謝國樑強調，已將懷疑的對象報請基隆地檢署偵辦，基隆地檢署也正在積極偵辦中，希望早日查到水污染的元凶。

對於民代質疑市府反應遲緩，謝國樑指出，市府積極處理這次水污染的相關問題，包括工程面、查緝元凶及處罰，污染基隆河的一些事業，還有更清楚的列出要協助民眾的災害準備金使用的細節。

基隆市環保局跟環境部的專家，這幾天都緊密的合作，方向一致的把污染基隆河的對象找出來，只要有污染行為都進行裁罰，目前有一些懷疑的對象，也報請基隆地檢署偵辦，基隆地檢署也正在積極偵辦中，地方政府會跟中央政府合作通力配合。

環保局長馬仲豪則表示，11月27日的7點17分接到了自來水公司的通報，環保局的人員在7點53分就到達八堵抽水站現場，督導台水公司放攔污索，並針對上游沿線逐一盤查跟巡檢，有發現污染的事實，該開罰就開罰，需要送檢測也即刻送檢測，事發至今，環保局非常重視，期待透過警方和檢調的介入調查，讓污染源早日水落石出。

對於基隆河沿岸許多工廠長期排放污水，這次油污染事件短短幾天就查到2家業者排廢水，污染水源，不知多少污水被喝下吐。馬仲豪表示，針對沿岸的相關污染源，環保局都有持續的巡檢，這次油污染事件，也在擴大稽查。

基隆市長謝國樑表示，與環境部積極追查污染源，基隆地檢署也介入偵辦。(記者盧賢秀攝)

基隆暖暖碇內源遠路102巷持續清淤。(記者盧賢秀攝)

