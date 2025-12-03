基隆河油污染衝擊！侯友宜：與基隆共同啟動相關應變措施

侯友宜回應已經跟謝國樑積極合作處理基隆河油汙問題。（孫敬攝）

針對基隆河近日受到油污染，導致基隆市及新北市汐止區飲用水有油味問題，新北市長侯友宜媒體聯訪時表示，已經積極跟基隆市長謝國樑，共同啟動相關應變措施，包含要求環保局針對瑞芳上游的水池進行巡檢，水利局也一同參與，並追蹤基隆新山水庫的蓄水量，以及污染問題是否嚴重。

侯友宜回應，除了與基隆市緊密配合外，他也要求台水公司、經濟部以及環境部共同參與，合作解決水源污染的問題。

更多中時新聞網報導

天空創意節 互動裝置感受當下

杜忻恬唱又主持雙倍累 放假當爛泥

世界盃男籃資格賽》中華主場再戰日本 圖齊強調將變陣