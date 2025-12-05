中央社

基隆河油污染 台水加派行動車即時取樣確保水質 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

基隆河油污染影響供水，台水公司「水質行動檢驗車」進駐疑似汚染源現場，即時取樣確保水質。（台水提供）

中央社記者曾智怡傳真 114年12月5日

