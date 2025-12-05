基隆河油污染 台水加派行動車取樣確保水質

（中央社記者曾智怡台北5日電）基隆河八堵抽水站發生油污染，基隆市政府持續清除疑似污染點，台水也加派水質行動車進駐現場，即時取樣檢測基隆河水質，將待水源水質安全無疑慮後，再啟動抽水站復抽作業。

台水今天發布新聞稿指出，停抽有污染疑慮水源後，為確保供水穩定，已改於東勢坑溪增加兩部抽水機取水，預計可再增加抽取水量1萬CMD（每日立方公尺），並增加北水支援汐止水量由4.5萬提升至7.5萬CMD，新山場支援暖暖地區1萬CMD，用以減緩新山水庫及西勢水庫出水量。

另外，為確保供水品質，台水已會同第三方公正單位國立陽明交通大學團隊檢測淨水場設備及水質，其結果均符合標準，請用戶安心使用。

台水也籲請基隆市政府依水污染防治法加強查緝污染源，台水強調，會與地方相關單位通力合作，全力恢復基隆地區供水，以最高標準維護民眾用水安全。（編輯：楊凱翔）1141205