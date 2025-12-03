基隆河油污染 台水預估2天後可恢復抽水

基隆市政府在暖暖區源遠路102巷排溝清淤。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河11月27日被油污染，影響基隆4個區及新北汐止10多萬戶用水，基隆市政府與台水公司今天在暖暖區碇內設前進指揮所，挖除疑似污染的排溝淤泥，預計2天可清除完畢，並以砂包阻隔髒水，自來水公司也在基隆上下游檢測，目前水質合格，目標2天後水質檢測安全無虞，水公司就會恢復抽水。

基隆暖暖區源遠路102巷旁大排水溝，鄰近世界貨櫃場，被疑是污染源，市府工務處今天開始清除排溝內淤泥，預計2天可清除完畢，今天晚上吸泥車進駐，抽換髒水，並以砂包阻排溝的髒水，改善基隆河水質。

自來水公司總經理李丁來表示，他們投入人力在基隆河上下游進行水質檢測，符合標準後才會通報市府復抽，會加強抽水站攔油索、低濃度有機探測儀，並24小時巡察，確保未來的供水不會再有污染。

李丁來表示，目前檢測水質蠻不錯的，2天後應該是可以抽水。市長謝國樑也強調，前提是水質安全無虞才會復抽。

市長謝國樑(右)與自來水公司總經理李丁來(中)說明水質改善進度，水公司檢測水質蠻不錯，預估2天左右可以恢復取水。(記者盧賢秀攝)

