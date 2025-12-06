基隆河油污案完成清淤防污 水公司今採水檢測

基隆市政府工務處清除遠源路102溝渠的淤泥後，並布設攔油索和砂包。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河11月27日發生油污染事件，影響10多萬戶用水，今天已經第10天了，仍未找到元兇，基隆市政府工務處已經完成碇內102巷溝渠的清淤工作，並布設攔油索和砂包，防止髒水流入基隆河。台灣自來水公司第一區管理處也出動行動水質檢驗車，預計下午展開水質採樣檢驗。

11月27日發生基隆河油污染事件，影響基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區以及新北市汐止區共10餘萬戶用水。基隆市政府3日在暖暖碇內成立了前進指揮所，統籌調度清理污染及追查污染源等相關工作。

廣告 廣告

一度被懷疑是污染源的源遠路102巷溝渠，工務處連日清淤，工務處長簡翊哲表示，碇內大排5日晚間已經完成清淤，並布設了4道攔油索和砂包，防止污水排入基隆河。

不過，到目前為止，市府除查獲世界貨櫃場內2家業者排放污染物，分別開罰60萬及100萬元外，至今還沒有找到11月27日油污染的元兇。

自來水公司的行動水質檢驗車今天上午進駐碇內前進指揮所，預計於下午展開基隆河上、下游水質採樣檢測工作。一區處表示，水公司除檢測飲用水的10項水源標準外，還會增加臭度等相關標準檢測，並經第三方公正單位認證，若水質正常才會逐步恢復正常抽水。

目前住戶持續清洗水塔，水公司循環排水清除管線油漬，大部分用戶表示，自來水已經沒有油味了。

自來水公司行動水質檢驗車今天進駐前進指揮所，將採樣基隆河水檢測。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣鯛烏龍檢驗事件 陳其邁三度致歉：賠償養殖戶及全聯所有損失

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

