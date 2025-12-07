基隆河油污案抽水檢測 若水質合格將恢復供水

地方中心／陳崇翰 基隆報導

持續追查基隆水油汙染事件！從11月27號爆發開始，基隆市民人心惶惶，環境部、台水以及基隆市府，聯手追查汙染元兇，如今經過工務處連日完成清淤，自水公司也到場抽水檢測，如果水質符合規定，將恢復抽取基隆河的河水，做為自來水的水源，減輕水庫供水壓力。

自來水公司，出動水質檢驗車，把水桶放下到河裡，蒐集流動河水，要檢測日前基隆民生用水被油汙染，清淤後的水質。

民眾：「很乾淨耶。」

檢測人員合力把水桶拉起，靠近仔細一看，水質似乎清澈不少。

大批檢測人員，把水分裝進不同的容器裡，要帶回檢測。

檢測人員：「我們就是採4罐。」

檢測項目，不光有飲用水的10項水源標準，還會增加臭度等相關標準檢測，最後還要經過第三方公正單位認證，如果水質正常才會逐步恢復正常抽水。

基隆市長謝國樑：「那我們就等採樣化驗出來的結果，需要兩到三天，如果確定這個採樣是穩定的，就可以開始供水，現在不敢臆測太多，不過看起來，一切都是按照我們的計畫在進行。」





一度被懷疑是污染源的，基隆源遠路102巷溝渠，經過連日清淤，緊急布設4道攔油索還有砂包，就是要防止污水排入基隆河，但民眾最想知道的是，從11月27號發生油污染事件，影響10多萬戶用水，到現在汙染元兇，到底找到了沒？

基隆市長謝國樑：「供水來說現在目前還維持，還是並沒有什麼太大的問題，即便是暖暖區的供水，目前也仍然是穩定，有關於追查元兇的部分，就報請檢察官偵辦，已經在進行，我們也不方便評論太多。」

遭汙染影響的住戶，目前仍持續清洗水塔，自水公司也循環排水，清除管線油漬，好消息是大部分的用戶都說，自來水已經沒有油味了。

