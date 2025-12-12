基隆河油污案 將誠5人羈押禁見

基隆地檢署指揮市警局、環境部環境管理署北區管理中心、市環保局，偵辦基隆河油污染事件宣告偵破，查獲涉嫌製造污染源元凶將誠公司，帶回公司游姓負責人及相關人員進行偵辦。發現游某及員工違反廢棄物清理法等罪，犯罪嫌疑重大，爰向基隆地方法院聲請羈押禁見。羈押庭訊法官認游姓負責人及何、許、張、江等五人涉嫌重大且有串、滅證據之虞，當庭裁定五人均予羈押禁見。

調查指出，基隆市自來水於今年十一月二十七日發生疑似遭污染事件，基地檢署立即成立專案小組展開偵辦，並啟動檢、警、環機制展開調查，經過濾相關事證，發現位於基隆河岸附近（暖暖區）之將誠公司，疑涉有違法貯存、處理廢棄物之情事。檢方於十日指揮專案小組前往該公司負責人及員工住家等五處進行搜索，拘提七人、約談一人到案。

檢方偵訊後，認將誠公司游姓負責人及員工等，涉嫌違反廢棄物清理法等罪，情節重大，且有串滅證之虞，爰向院方聲請羈押禁見。羈押庭訊後，法官認被告游姓負責人及何姓、許姓、張姓、江姓員工等五人共同涉犯廢棄物清理法，犯罪涉嫌重大，且有事實足認為有湮滅證據勾串共犯之虞，當庭裁定羈押並禁止接見通信及收授物件。