基隆河油污案！汐止補助計畫「門檻複雜」挨批 網：故意不給申請？

近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，除了基隆市以外，新北市汐止約有4.5萬用水戶水質有油味。 圖：經濟部／提供

[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，除了基隆市以外，新北市汐止約有4.5萬用水戶水質有油味，對此，汐止區公所昨日宣布新北市的補助計畫，補置項目包含11月27日到1日的生活用水、就醫補助、年底前的淨水設備濾心等，需提供收據和相關照片交給里長或親送公所，不過這個方案讓很多人抱怨太複雜、補助期太短，「你們是故意把申請門檻弄得那麼複雜，讓人申請不了的嗎？」

汐止區公所昨日在臉書上指出，因應 114 年 11 月 27 日自來水汙染事件，新北市政府啟動專案補助計畫，包含11月27日到1日的生活用水購買、就醫費用補助都需檢附購買證明，電子發票需印出來；至於就醫需要有收據和診斷書證明身體不適與此案有關。

公所也提供家用淨水設備濾芯更換補助，到年底前都可以申請，因事件更換家用濾芯者，每戶補助上限 1,000 元，需檢附加用淨水器環境及濾芯更換照片及收據、發票證明，且此補助不包含簡易攜帶型濾水壺。

另外，16 日起至 115 年 2 月 10 日止還有水塔清洗補助代收服務，若因事件委外清洗水塔，可由區公所協助代收申請文件，依自來水公司「114/11/27 基隆油污事件委外清洗水塔補償申請書」規定辦理。補助對象為受影響里別居民，以自來水公司公告影響範圍為準，申請人以房屋所有權人或承租人為限。

申請者需先下載相關的申請表、委託書、領據自行列印並黏貼單據，資料可交由里長協助統一收件並轉交至區公所，或親送本所 1 樓專任櫃台，櫃台收件時間：於受理截止日12月31日前每周平日8至17時、假日部分6日及7日8至17時加開收件。

對此，很多汐止人抱怨補助申請程序太複雜，期限又很短，且很多人早已換過濾芯，現在才講收據早就丟了，「換個濾芯就好幾千，結果更換濾芯只補助一千」、「為什麼礦泉水只能買到12/1？到現在水龍頭都還有油味，為什麼沒辦法爭取」；「你們是故意把申請門檻弄得那麼複雜讓人申請不了的嗎？汐止那區域老人家很多欸，還有拖到現在才講，誰會留存濾芯照片呀」。

很多汐止人抱怨補助申請程序太複雜，期限又很短，且很多人早已換過濾芯，現在才講收據早就丟了。 圖：取自汐止區公所臉書