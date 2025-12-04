基隆河油污清理今完成 市府：最快明天完成原水檢驗 盛星動力裁罰100萬

基隆市府與自來水公司持續清淤。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆河原水遭油污污染事件，基隆市府與台灣自來水公司今(4日)再到碇內說明最新進度，市府指出，預計今天可完成浮油清理，自來水公司則再復水與檢測將在浮油清理完成後，會盡快進行補水作業並同步進行水質檢測，預計明天可完成相關檢驗作業；另外，盛星動力公司未經許可排放廢水將裁罰100萬元。

基隆工務處長簡翊哲指出，從昨天早上開始，市府進行河道清理作業，截至目前已清運28車次污泥，總量約140立方公尺。現階段正在進行河道浮油清除作業，目前為第5車次作業，預計今天可完成浮油清理，後續將交由自來水公司進行水質監測。另外，自來水再復水與檢測將在浮油清理完成後，盡快進行補水作業並同步進行水質檢測。

自來水公司第一區管理處長張子中表示，目前公司配合市府作業，已在現場放置太空包，阻止污水進入基隆河。公司將持續辦理原水池檢驗，依照飲用水水源標準規定進行檢測，並增加臭度及氣體監測以確保水質安全。檢測將依實際水流情況進行，預計明天可完成相關檢驗作業。

環保局長馬仲豪說，盛星動力公司未經許可排放廢水，已違反水污法，市府將裁罰100萬元。目前環保局與警察局持續勾稽基隆河沿岸可疑行為人，以釐清污染來源。

對於專案補助對象，財政處長謝妙蓮表示，此次補助對象為自來水公司公告受災範圍內的房屋所有權人及承租人，並以自然人為主。補助項目包含買包裝水、浸水器更換濾心及就醫補助，皆以申請一次為限。符合資格者須備妥相關證明文件，如申請人或代理人身分證明、房屋所有權證明，弱勢承租人須檢附租約，並準備金融帳號影本與發票單據等，向當地里長或區公所民政課提出申請。申請表格及文件清單將公布於網站，也會提供給里長與區公所。申請期限至今年12月31日，經審核無誤後將以匯款方式發放，手續費由市府全額吸收。

此外，區公所提供水塔清洗補助的代收服務，因需配合水公司作業，代收期限為12月16日至2026年2月10日，民眾可於期間內送至區公所辦理。因經費有限，如查有浮濫開立收據或發票情形，將請國稅局協助查核。

基隆市府指出，預計今天可完成浮油清理，自來水公司則再復水與檢測將在浮油清理完成後，會盡快進行補水作業並同步進行水質檢測，預計明天可完成相關檢驗作業；另外，盛星動力公司未經許可排放廢水將裁罰100萬元。(記者羅國嘉攝)

