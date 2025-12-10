基隆河油污環境部研判單一事件 疑工廠使用違法設備

距離基隆河八堵抽水站上游約2.5公里的河道殘留的油污浮現，追查就是從源遠路102巷的溝渠所排出，到底是誰是11月27日自來水污染事件的污染元兇呢？環境部研判該事件為單一事件，也發現這個污染跟之前抓到的國光客運保修廠與正方倉儲的污染明顯不同。

環境部次長葉俊宏說明，「期間沒有再持續的排放，所以有可能是單一的偷排，或怎麼樣的情形，它的油的特性跟這兩家出來的不一樣，所以我們覺得另外有其他的污染來源。」

環境部指出，此次事件的污染熱點就位於這條溝渠周邊區域，至於真正元兇檢調已經介入調查，由於偵查不公開，無法說出是哪家，但目前可透露的很可能就是廢油污水來自合法登記的工廠內，有不應存在的污染設備，恐怕合法掩護非法。

環境部水保司長王嶽斌表示，「掌握了一些特定的對象，後續我們會督導環保局依法，跟相關的法規做相關的一個停工，跟拆除相關設備的要求。」

11月27日清晨發生污染後至今，基隆河水質目前檢驗都合乎標準，台水公司打算分階段取水，第1階段在10日一早開始取水，但晚上不取、降低風險，檢驗確認後無虞才會恢復全天候取水。

台水公司董事長李嘉榮說明，「觀察檢測如果這兩天都很正常，都沒有油氣味，我們才會啟動第2階段，那第2階段就是全日來復抽。」

基隆市長謝國樑表示，尚未接獲水公司通知要恢復取水，也對於中央部會開記者會的內容毫無所悉。

基隆市長謝國樑回應，「市府從頭到尾都沒有被告知，也不知道他們要開什麼記者會，不過蠻可惜的就是大家都可以看到，從事情開始後我們都是跟水公司、經濟部以及環境部通力的合作。」

其實上午9時包括基隆市政府跟中央各單位正在開會討論相關後續，為了揪出水源水質保護區的污染行為與設備，環境部建議基隆市政府組成跨局處聯合稽查小組，也會補助執行稽查專案。