基隆河油污預計2日內清完 台水最新應變措施曝

基隆河爆發自來水油汙染事件，至今已經一周，台水公司預計2日內可清除油污，如果有變數，會有抽水備案。（圖／報系資料照）

11月27日基隆河爆發自來水油汙染事件，至今已經一周，經濟部水利署今(4)表示，已啟動「跨區水源緊急調度」作業，確保水庫延長供水10日以上。後續台水已預計2日內可以清完油汙，恢復基隆河抽水。若果有變數，也擬有備案，會在基隆河上游開闢一處臨時取水點，確保當地供水。

基隆河出現油污後，台水基隆及八堵等抽水站立即先停抽水源，改由新山及西勢水庫供應。水利署表示，過去基隆河這個季節東北季風上來，台水會抽取川流水來儲備水庫，現在是倒過來，由西勢與新山兩水庫支援。

新山水庫配合支援西勢水庫供水區每日1.4萬噸以上，加上近期降雨水庫入流，水利署估計可延長西勢水庫供水時間10日以上，爭取污染去除時間。

調度支援則兩路並進，一方面請台北自來水事業處提高新店溪水源至每日6.5萬噸以上，一方面請台水雙溪貢寮堰提高每日6.2萬噸取水。

後續基隆供水部分，台水先派員沿河巡檢、設置攔油索備便，預計2日內可將污染源清除，恢復基隆河抽水。如果有變數，則也有備案，會往上游開闢臨時取水點，避開油汙點抽水。水利署有信心說，不會有缺水問題。

