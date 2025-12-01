基隆河油污15.2萬戶居民受害 謝國樑：請司法單位揪元凶

即時中心／廖予瑄報導

日前基隆河遭油污污染，造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶的自來水出現油耗味。對此，基隆市長謝國樑今（12/1）日也親自出面回應，這次的油污事件十分嚴重，已達災害等級，因此市府也將動用災害準備金，協助民眾度過關卡，並請司法單位全力揪出造成水污染的元凶，「不要覺得可以逍遙法外！」





謝國樑指出，本次油污事件造成基隆市與新北市汐止區15.2萬戶（基隆約10.5萬戶、汐止約4.7萬戶）的自來水出現油耗味，因此環保局及環境部正在著手調查中，目前判斷，此次油污事件應是「事業等級」，但還未能釐清元凶是誰。

「基隆市府已在今日下午3點委託政風處向基隆地檢署告發」，謝國樑表示，本次事件的受害者不只有市民，台水公司也是受害者，因此目前揪出元凶是當務之急，盼檢方跟司法警察可以攜手追查，讓案情水落石出。

此外，謝國樑也提到，由於油污事件牽連甚廣，因此基市府也已跟財政及法治單位討論，將動用災害準備金，協助民眾度過關卡；因此他也呼籲，民眾要保留好買水的收據或發票等，日後才能成功申請到賠償。

消保官提醒，民眾要保留好買水的收據或發票。（圖／民視新聞）

至於油污的處理情形，謝國樑則直指，剛剛已跟環境部的簡任技正通話，對方表示，碇內抽水站的周邊目前還是聞得到油污的氣味，謝強調，這表示這件事情還沒有結束，「我們應該要跟各類的公家單位好好努力，把造成油污的真凶揪出來，好好解決問題，並透過這次經驗，讓未來的用水更安全、穩定。」

