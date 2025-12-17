基隆河溶解性油污難監測 台水公司：污染物已進入淨水場

基隆河八堵抽水站已恢復取水。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆河11月27日發生油污染事件，基隆市與新北市汐止區共18萬用戶受到影響。立法院經濟委員會今視察台灣自來水公司八堵抽水站，台水首度公開承認，這次事件是溶解性油污，監測儀沒那麼快反應，「有一些污染物已進到淨水場」。

基隆河自來水源污染事件發生後，基隆地檢署追查元凶，日前搜索將誠公司，查出該公司自台中港收取貨輪廢油，經簡單的油水分離後，再將溶於水的部分偷排至基隆河。基隆地檢署將該公司游姓負責人在內的5人聲請羈押獲准。

廣告 廣告

基隆河八堵抽水站已於12月11日恢復抽水，國民黨立委張嘉郡、林沛祥及廖先翔今天到八堵抽水站考察，基隆市長謝國樑、經濟部常務次長賴建信、台灣自來水公司董事長李嘉榮都出席。

台水公司總工程師王傳政簡報時表示，這次油污事件很遺憾是溶解性油污，將誠公司從台中港取得廢油，經由油水分離後，再把溶於水的部分注入河川，表面油膜監測儀可能沒那麼快反應，確實有些污染物已進入淨水場。

王傳政說，台水公司增設水質監測設備，並提出精進應變作為，包括每天有無人機巡察，跨機關聯合稽查小組針對基隆河上游、下游及支流，盤點污染熱源，及水源保護區內土地使用狀況，加強巡查潛在污染源，希望避免類似事件再度發生。

賴建信受訪時也指出，政府希望能夠維持良好的水環境，對於破壞水質的行為深惡痛絕，絕不容許污染水源的狀況。對於污染基隆河元凶是否確定為將誠公司，賴建信說，全案檢察官正在處理中，就看檢察官偵辦結果。

立法院經濟委員會立委林沛祥(前排左起)、張嘉郡及廖千翔今天到基隆八堵抽水站考察。(記者盧賢秀攝)

台水總工程師王傳政簡報時表示，表面油膜監測儀可能沒那麼快反應，確實有些污染物已進入淨水場。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

超商店員「咖啡完售謊言」婉拒年邁老翁 暖心原因曝光5千人讚爆

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

