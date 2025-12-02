基隆河爆油污污染影響逾7萬戶住家 議員批謝國樑反應慢半拍
地方中心／基隆報導
基隆河爆出油污污染，多達7萬多戶的住家，用水都有汽油味。在地清洗業者，這幾天接電話接到手軟，全都是來找他們洗水塔。市府亡羊補牢，趕緊推出補助方案，只是議員還是很不滿，因為事發至今快一週，痛批市長謝國樑，反應慢半拍。
清洗業者，把抽水儀器放入水塔。裡面的水看似清澈，上頭也沒漂浮油污。但居民怎麼用，水就是有股濃濃汽油味散不掉。
基隆油污受災戶：「牆面上面 水裡面，都會有油污，所以說這個水塔，一定要洗，你不洗的話味道就會在裡面」
真的凍昧條！基隆八堵抽水站，爆出油污染。事發第六天，居民終於等來清洗業者，能把水塔洗乾淨。
油污黏在水塔壁，不容易清除（圖／民視新聞）油污黏在水塔壁，不容易清除。業者只好土法煉鋼，把水抽乾後，人直接下到水塔裡。用刷子刷到畚箕，再搭配高壓水槍，清除油漬。
水塔清洗業者 余小姐：「(一天要清)兩到三個，最近訂單真的是，電話一直來，排到下個月去」
業者電話接到手軟，因為受災戶數，初步統計，高達7萬1175戶，市府趕緊推出補助，包含清洗水塔、衍生的醫療支出、購買礦泉水的發票，都在補助範圍。檢方也成立專案小組，要查到底發生什麼事。只是前一天，市長謝國樑，竟在記者會說，現在才知道，基隆市自來水是抽基隆河，被罵不在狀況內，反應，慢半拍。
基隆市長 謝國樑：「議員的質疑 的質詢，我們都尊重，那因為我覺得這個事情，跟各位報告，還是個現在進行式，它不是一個過去式，所以我們仍然在處理」
基隆市長 謝國樑（圖／民視新聞）尊重二字，簡單回應。或許是不想再被罵，市府四小時內，連開兩場記者會。成立指揮所應變，但不僅污染源，還是不明，污染還在持續中。
基隆市長 謝國樑：「假如我們沒有辦法在三天內，解決這個問題，那麼暖暖行政區，以及仁愛區的高地，就必須要先做預防性的停水，要不然的話這些油污，可能就會像這一次一樣跑過去」
從花蓮光復，到台中豬瘟，現在基隆污染，藍營首長遇上事情，紛紛向中央求救，執政能力，備受考驗。
原文出處：基隆河爆油污污染影響逾7萬戶住家 議員批謝國樑反應慢半拍
