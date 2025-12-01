基隆河爆油污污染！基隆汐止15萬戶「自來水有汽油味」 2張圖一次看受災地區

基隆河八堵抽水站爆出油污污染事件，基隆市5區、新北市1區超過15萬戶的民生用水大受影響，示意圖。（翻攝自photoAC）

基隆河八堵抽水站附近河面上月27日發現油汙，造成供應基隆市5區（仁愛、安樂、信義、七堵、中山區）與新北市1區（汐止區）部分地區，超過15萬戶的民生用水大受影響。對此，台水也終於公開基隆、汐止受影響的範圍，並強調從淨水場出廠的自來水「檢驗均符合飲用水水質標準」。

基隆河八堵抽水站爆出油污污染事件，導致超過15萬戶的民生用水大受影響，讓地方民眾無奈家中自來水飄出刺鼻汽油味，只能自行買水，更有汐止居民公開喊話台水公司應主動分發用水，「有異味就有汙染」「被汙染的水用戶喝了對肝腎都會有問題！」

對此，台灣自來水公司第一區管理處，已立即啟動緊急應變措施，停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，執行大規模管網排水以及全面水質檢測，強調經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。至於影響範圍，台灣自來水公司第一區管理處也提供2張圖表示，新山淨水場主要供水區域包含基隆市（仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區）及新北市（汐止區）部分區域。

台水曝光受影響縣市地區。（翻攝自台灣自來水公司第一區管理處）

另外，若至今部分用戶反映自來水仍有油味的情況，台水則建議用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先予排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用。若民眾仍有任何疑慮，請撥打客服專線02-24582233轉410~412或1910專線，台水公司將提供服務與協助。

