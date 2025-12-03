即時中心／顏一軒報導

針對近日基隆河八堵抽水站附近發生油污事件，引發基隆市民對自來水水質疑慮，環境部高度重視主動協同環保局查處應變。環境部除立即動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司與基隆市環境保護局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源外，並12月1日邀集台灣自來水公司召開研商會議，已向台水公司提出強化水質監測與預警作為，協助環保局與台水公司確保用水安全。





環境部表示，基隆市長謝國樑以及基隆市議長童子瑋，也先後致電環境部長彭啓明，分後表達請求專家及稽查協助，同時關切協同查處改善污染進度；彭啓明部長已指派水保司及環境管理北區中心協作，並指派簡任技正進駐現場協助查緝污染。

主動協作出擊，已鎖定疑似污染源

環境部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，本部亦已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

強化預警3措施，緊急穩定原水水質

為避免類似事件影響供水，環境部12月1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行下列精進措施：（一）阻絕油污防護機制： 提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。（二）提升監測設備效能： 即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。（三）水源取水改善策略：建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

中央全力支援，守護用水安全

最後，環境部強調，飲用水安全是民生基本需求，本部將持續做為地方政府最強力的後盾。除協助追查污染源外，將持續透過強化監測技術與預警制度，協助台水公司與基隆市政府建立更嚴密的防護網。在確認水質安全無虞前，我們的把關絕不鬆懈，請基隆市民放心。

原文出處：快新聞／基隆河爆油污！環境部出手調查 疑似污染源已鎖定

