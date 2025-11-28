基隆河發現油污影響民生用水 基市府追查污染源

（中央社記者沈如峰基隆28日電）基隆河八堵抽水站附近河面昨天發現油污，基隆市部分用戶自來水出現油味。台灣自來水公司今表示，已改用新山水庫為水源，並啟動補償措施，基隆市府也將追查汙染源。

基隆市七堵區、安樂區、仁愛區等多名用水戶，今天反映自來水有油味，影響生活。

台灣自來水公司第一區管理處表示，昨天上午6時30分發現基隆河八堵抽水站附近的河水有油污，立即停止基隆河抽水，改用新山水庫供水，並通報基隆市環境保護局追查污染源，目前市民用水安全無虞。

針對有用戶反映，自來水仍有油味的問題。台水公司第一區管理處說，這應是在昨天上午6時30分發現之前，油污的水就已進入管網，已派人到受影響用戶附近，用消防栓的水設法把有異味的水排掉。目前較多用戶反映有異味的有七堵區、安樂區、仁愛區等，共約60戶，其他地區為零星個案。

台水第一區管理處表示，若住家用戶的水還有異味，可向台灣自來水公司1910電話反映，會派廠商前往處理；至於清洗水塔及使用水量增加的問題，台灣自來水公司將啟動補償措施，受影響戶每戶水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台灣自來水公司將憑證核銷相關費用。

基隆市環保局表示，昨天獲報後隨即啟動緊急應變與稽查作業，派員自下游往上游巡查，於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋及碇內加油站一帶發現少量油污漂浮。現場於八堵抽水站量測水質，水色清澈透明，重金屬快篩檢測無異常，後續採樣已送實驗室複驗；同時於河面佈設攔油索，加強周邊溝渠及河段巡查，持續查察是否有違規排放行為。

環保局表示，已聯繫基隆市警察局，請警方協助調閱監視器，追查污染來源；若查獲有業者或不特定行為人違規排放油污，將依水污染防治法辦理，可處新台幣6萬元以上、2000萬元以下罰鍰，情節重大者可勒令停工、停業或歇業。（編輯：林恕暉）1141128