基隆河見油汙「居民怒自來水有汽油味」 基市府：今首波開罰台水公司
基隆河八堵抽水站附近河面11月27日發現油汙，基隆七堵、安樂等區及新北汐止不少住戶反映，家中自來水飄出刺鼻汽油味。事發多天，許多居民無奈在網路上訴苦，指便利商店已買不到桶裝水，喊話台灣自來水公司應主動分發用水。對此，基隆市長謝國樑表示，稽查後發現油膜感測器故障，台水公司大規模造成市民不便，市府最快今（1）日下午第一波開罰。
台水公司日前指出，基隆河八堵抽水站人員巡查時，發現河面疑有油污，立即停止抽取基隆河原水並通報基隆市環保局，環保局於現場布設攔油索並向上游追查污染來源，台水公司同時緊急停止新山淨水場出水，以新山水庫原水啟動淨水程序，再度採樣後以熱溴儀檢測顯示已無揮發性氣體（油味），將持續密切監測原水水質，確認無虞後恢復抽取基隆河原水。
台水公司表示，部分民眾仍可感受到油味可能是淨水場停止取水前，少量受污染水源已進入部分區域管網，在接獲通報後，已迅速於用戶端與周邊區域展開大規模排水及多次循環沖洗作業，以確保所有疑似受影響的水量完全排出。
不過，汐止民眾11月28日晚間在臉書社團發文抱怨，自來水仍有很濃厚的汽油味，由於涉及民生用水，直接影響居民的生活與健康，多次與台水公司第一區管理處汐止營運所聯繫，似乎也消極處理。
謝國樑30日晚間邀集台水公司等單位，召開跨局處緊急應變會議，透露環保局稽查過程中，發現八堵抽水站水面油膜感測器故障，也就是台水公司並沒有足夠的儀器，發現與偵測這次的油污。
謝國樑說，環保局與警察局這幾天針對污染源周邊盤查，截至目前並未發現人為傾倒污水，不過經與台水公司討論後，認為人為因素機率高，已責成警察局與環保局，持續針對上游清查近期是否有異常情形。
謝國樑表示，目前這起事件起因仍沒有定論，市府感到相當困擾，希望更多擁有公權力的單位介入調查，盡快還給市民真相。而這幾天大規模造成用水不便，台水公司已明確違反「飲用水管理條例」，市府最快12月1日下午針對第一波情形予以開罰。
謝國樑要求台水公司調派更多水車，並透過新聞稿向外界說明。市府很關心學校和托兒所，鼓勵學校暫停使用自來水，暫時全面改用礦泉水，費用部分市府會盡力負擔。
台水公司建議市民，先關閉飲水相關馬達等設備，盡量把舊的存水排出，油污問題應該可獲得改善，謝國樑將請台水公司派出更多水車，協助各里、學校、社區展開排除存水作業。
