基隆河見油汙「15萬戶水有汽油味」 疑似汙染源頭找到了

相關單位在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭。（圖／翻攝畫面）

基隆河八堵抽水站附近河面11月27日發現油汙，基隆七堵、安樂等區及新北汐止不少住戶反映，家中自來水出現刺鼻汽油味，逾15萬戶受影響。經多日追查，水公司與市府等單位昨晚（2日）在碇內源遠路102巷一處溝渠發現疑似污染源頭。基隆市府今（3）日在碇內設前進指揮所，啟動污染清除及跨區聯合應變作業，不過目前基隆河仍可見的疑似污染物呈油狀、乳化白化外觀，還未完全消散。

基隆市長謝國樑昨晚間前往疑似污染源地點實勘，隨後與立委林沛祥及台灣自來水公司共同召開記者會，說明最新水情與供水風險。由於台水自11月27日汙染事件後停止抽取基隆河原水、改以西勢水庫供應，造成暖暖及仁愛區部分高地約3萬5000戶恐在3天後面臨停水。為降低大規模停水風險，水公司將啟動污染清除作業，市府亦於今日上午進駐成立前進指揮所。

廣告 廣告

自來水公司第一區處處長張子中指出，目前從基隆河觀察到的污染物，呈油狀乳化白色外觀，尚未改善，仍無法恢復取水。相關單位雖已沿線清查環境並採樣，還無法確定污染源頭與排放方式。

台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物，希望能在1天半內完成清除及水質檢測，若檢測合格，將盡速恢復取水，以降低西勢水庫供水壓力。

謝國樑表示，市府已將此事件視為重大災難，並啟動相關緊急措施，今天上午10時於碇內福安宮前成立前進指揮所，統籌污染清除、水情調度與供水應變。因基隆河主線屬水利署主管，市府已請中央全力支援；新北市也將派兩位局長協助追查上游污染源。環境部長彭啓明則已同意派遣專家支援清理與檢測，並建議經濟部水利署共同介入處理。

立委林沛祥提到，此事件已非基隆市政府能獨力處理的問題，應立即請經濟部、環境部、第十河川局與台水組成「跨部會聯合專案小組」，全面盤點污染狀況、水源調度、備援系統與緊急送水方案，提出明確的短期與中長期因應措施。

林沛祥強調，基隆市民這幾天都處在焦慮狀態，擔心供水何時中斷？飲水、煮飯、洗澡等日常生活是否受影響？呼籲中央與地方必須迅速合作，用最快速度處理污染、保障供水及安定民心，「這不只是基隆的危機，也是中央必須負責的事項」。他認為，目前市民需要的是資訊透明、快速反應與跨機關整合，而非互相切割責任。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

拒絕分手釀悲劇！女子與遭殺男友遺體「完婚」 他疑遭女方家屬榮譽殺害

遭酸「背景不純」網紅星爺霸氣16字回 跨足新事業、起家背景曝光

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應