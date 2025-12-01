基隆河遭汙染「15萬戶水有汽油味」 基市府開罰台水50萬元

基隆河驚傳水汙染，台水緊急派出水車供應民生用水，基市府則開罰50萬元。（圖／台灣自來水公司第一區管理處提供）

基隆河驚傳水汙染，基隆、汐止等地區共15萬戶受到影響，民生用水中出現濃濃汽油味，導致民怨沸騰，基隆市府稽查後，發現八堵抽水站油膜感測器故障，環保局認為水公司違反飲用水管理條例，且情節重大，將依法開罰50萬元罰鍰。

11月27日清晨6時許，台水公司在基隆河八堵抽水站進行巡查，在河面發現油汙，居民更察覺民生用水中含濃濃汽油外，紛紛向各地里長反映，基隆和汐止地區共有15萬戶受到影響，台水則已到基隆市警局八堵分駐所報案，並派出水車供應民生用水。。

廣告 廣告

基隆市府也前往八堵抽水站稽查，發現水面油膜感測器故障，是否為延宕通報原因則將請水公司說明，環保局也認為水公司違反飲用水管理條例，將處50萬元罰鍰。

環保局強調，本案因可能涉及投放妨害衞生或有害健康物質於供公眾所飲水源，有造成公共危險之虞，將與警察局、台水公司等相關單位積極調查汙染源，一確認是人為不法造成汙染，將依水汚染防治法及刑法公共危險罪章，函請地檢署依法追究刑責。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識

爸花百萬買「鴨子」遭正妹疑假貨 鑑寶專家：你先站穩！價值跌破眼鏡

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！機車族傻眼 官方證實：賓果