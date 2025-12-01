基隆河遭污染事件影響15.2萬用戶 台水啟動3項補償措施

【記者許麗珍／台北報導】針對基隆河遭受油污污染事件，台灣自來水公司昨發聲明指出已展開全面應變作業，針對受這次事件影響的15.2萬用戶，啟動水費減免3度等三項補償措施。

台水公司表示，11月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置。7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。

台水表示這次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已於11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。台水公司再次重申，污染公共水源、影響民生用水行為，性質重大，絕不能輕縱。

台水表示已啟動補償措施，包括水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；若委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

基隆自來水水費依據水量不同，採累進計價，第1段（1至20度）每度新台幣7.35元，第2段（21至30度）每度9.45元，第3段（31至50度）每度 11.55元，第4段（51度以上）每度12.075元。1度水等於1000公升、1公噸。

台水公司表示自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全，另籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，針對污染者採取最嚴厲法律處分，並商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，維護公共用水安全與社會公義。

