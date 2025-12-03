基隆河遭污染「自來水飄汽油味」 謝國樑：2公司偷排廢水非元凶

基隆市長謝國樑今天（3日）傍晚受訪時表示，初判盛星及正方倉儲均非這次汙染事件元凶。（圖／翻攝自臉書，謝國樑）

基隆河近日爆發汙染事件，導致基隆、新北汐止自來水飄散濃濃汽油味，共10多萬戶受影響。經環境部、水公司及市府等單位連日追查，陸續發現「盛星動力公司（國光客運保修廠）」及「正方倉儲」涉嫌偷排廢水。不過，基隆市長謝國樑今天（3日）傍晚受訪時表示，初判2公司均非這次汙染事件元凶，將持續追查真正汙染源。

謝國樑指出，盛星動力公司及正方倉儲違法排廢水雖屬重大環境問題，但經過相關單位原判，初步認定其排放量與受污染型態，並非造成11月27日油污事件的主因，真正污染來源仍在調查中。他強調，因涉及公共安全與民生用水，需中央與地方共同釐清，一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2,000萬元並追究刑責。

基隆市政府工務處長簡翊哲說明，市府已調派怪手進入碇內大排展開污染源清除作業，預計在1至2天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清除，以加速改善下游水質狀況。同時，水公司正全力採樣、檢測及排除阻礙恢復取水的風險，協助加速基隆河的安全取水條件恢復。

自來水公司總經理李丁來說，暖暖淨水廠每日出水約4.3萬噸，主要來自西勢水庫，目前蓄水量約18.5萬噸，每日自然入流約1.7萬噸，因此在目前調度下可維持十天以上供水。為儘快恢復正常取水，水公司已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，可針對236項化學物質進行快速分析；若後續檢測無虞，將在最快兩天內恢復基隆河及八堵抽水站取水。此外，水公司也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線、直接於抽水站上游取水，以強化短期供水穩定度。

另外，謝國樑提到，市府針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼。若市民朋友有因水污事件更換濾芯者（不含簡易攜帶型濾水壺），可拍攝淨水器環境及更換濾心照，另外檢附收據、發票正本，每家戶補助1000元，以一次為限。申請時間為11／27－12／31，若有需要請向當地里長或區公所進行申請。

