基隆河遭污染「自來水飄汽油味」 謝國樑：2公司偷排廢水非元凶
基隆河近日爆發汙染事件，導致基隆、新北汐止自來水飄散濃濃汽油味，共10多萬戶受影響。經環境部、水公司及市府等單位連日追查，陸續發現「盛星動力公司（國光客運保修廠）」及「正方倉儲」涉嫌偷排廢水。不過，基隆市長謝國樑今天（3日）傍晚受訪時表示，初判2公司均非這次汙染事件元凶，將持續追查真正汙染源。
謝國樑指出，盛星動力公司及正方倉儲違法排廢水雖屬重大環境問題，但經過相關單位原判，初步認定其排放量與受污染型態，並非造成11月27日油污事件的主因，真正污染來源仍在調查中。他強調，因涉及公共安全與民生用水，需中央與地方共同釐清，一旦查明污染者，將依《水污染防治法》裁罰最高2,000萬元並追究刑責。
基隆市政府工務處長簡翊哲說明，市府已調派怪手進入碇內大排展開污染源清除作業，預計在1至2天內完成約40公尺長、1公尺深的淤泥清除，以加速改善下游水質狀況。同時，水公司正全力採樣、檢測及排除阻礙恢復取水的風險，協助加速基隆河的安全取水條件恢復。
自來水公司總經理李丁來說，暖暖淨水廠每日出水約4.3萬噸，主要來自西勢水庫，目前蓄水量約18.5萬噸，每日自然入流約1.7萬噸，因此在目前調度下可維持十天以上供水。為儘快恢復正常取水，水公司已在新山淨水場部署行動水質檢驗車，可針對236項化學物質進行快速分析；若後續檢測無虞，將在最快兩天內恢復基隆河及八堵抽水站取水。此外，水公司也已規劃緊急替代方案，包括鋪設繞道管線、直接於抽水站上游取水，以強化短期供水穩定度。
另外，謝國樑提到，市府針對受影響的家戶新增「濾芯更換」補貼。若市民朋友有因水污事件更換濾芯者（不含簡易攜帶型濾水壺），可拍攝淨水器環境及更換濾心照，另外檢附收據、發票正本，每家戶補助1000元，以一次為限。申請時間為11／27－12／31，若有需要請向當地里長或區公所進行申請。
基隆河汙染源找到了？今成立「前進指揮所」清淤檢測
[Newtalk新聞] 近日基隆河八堵抽水站遭油污污染,影響基隆市、新北市汐止區近15萬戶自來水源,因此基隆市政府與自來水公司昨(2)天晚上查污染源,疑似從暖暖碇內源遠路102巷的溝渠發現汙染源頭,對此,今(3)日基隆市府成立前進指揮所清理汙染物、向上追查水源指揮調度用水。 自來水公司八堵抽水站在11月27日發現油污染,停止抽取基隆河原水,改以新山水庫蓄水供水,暖暖及仁愛區則由西勢水庫供應,但西勢水庫較小,後續只能供應3天內水,在此之前若不能解決油污染事件,仁愛區部分高地約3萬5000戶恐面臨停水問題。 對此,基隆市府昨晚前往疑似污染源地點實勘,並開記者說明最新水情與供水風險。基隆市府指出,污染的源頭疑似是暖暖碇內源遠路102巷的溝渠,台水已於昨晚委託專業廠商清理源遠路102巷溝渠內的疑似污染物,希望能在1天半內完成清除及水質檢測,若檢測合格將盡速恢復取水,以減輕西勢水庫供水壓力。 另外,由於市府已將此事件視為重大災難,因此於今日上午10時中央與市府會組成「跨部會聯合專案小組」,展開溝渠清淤,並往上游找尋污染源頭,針對污染狀況、水源調度、備援系統、緊急送水方案,與專家學者研議相關因應措
